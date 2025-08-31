A la UneSports

Mercato : « Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l'affaire-Nicolas Jackson

Le conseiller et les agents de Nicolas Jackson campent sur leur position de signer au Bayern Munich alors que Chelsea veut annuler le transfert du joueur après la blessure de Liam Delap.

On assiste à tout type de scénario pendant une période de mercato, mais le transfert de Nicolas Jackson de Chelsea au Bayern Munich est sans doute l’un des retournements de situation les plus inattendus dans le marché des joueurs sur ces dernières années. L’attaquant sénégalais avait déjà atterri en Bavière pour passer sa visite médicale et s’engager en prêt (payant, 15 M€ plus option d’achat à 65 M€) en faveur des Bavarois.

Sauf qu’à la dernière minute, Chelsea, qui a pourtant poussé le joueur vers la sortie pendant tout l’été, est revenu sur sa décision de le laisser filer au Bayern suite à la blessure de Liam Delap lors d’un match contre Fulham, ce samedi. Mais les choses sont loin d’avoir été réglées, d’autant plus que Jackson et ses agents ne comptent pas revenir en arrière. C’est du moins ce qu’à fait comprendre Diomansy Kamara sur une Story Instagram.

