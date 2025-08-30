Le Premier ministre Ousmane Sonko Rencontre le Khalif de Léona Niassène et Défend l’Unité Nationale

La cité religieuse de Léona Niassène a accueilli ce samedi 30 août 2025 le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui effectuait une visite de courtoisie. Le chef du gouvernement sénégalais était accompagné d’une délégation et a été chaleureusement reçu par les dignitaires de la famille de Mame Khalifa Niasse, une des figures religieuses les plus respectées du pays.

Le programme de cette visite a débuté par un accueil solennel, dans un cadre empreint de spiritualité et de tradition. Ce fut un moment de grande importance pour la ville de Léona Niassène, qui est un centre religieux influent, notamment pour la communauté Tidiane au Sénégal.

Rencontre Privée avec le Khalif Serigne Cheikh Tidiane Niasse

À l’issue de cet accueil, le Premier ministre Ousmane Sonko a eu l’honneur de s’entretenir en privé avec le Khalif de Léona Niassène, Serigne Cheikh Tidiane Niassé. Une rencontre marquée par une atmosphère respectueuse, placée sous le signe du dialogue et de l’écoute.

Les échanges entre les deux personnalités se sont déroulés en toute confidentialité. Toutefois, il est apparu que cette rencontre avait pour but de renforcer les liens entre l’État et les confréries religieuses, mais aussi d’évoquer les préoccupations sociales et économiques du pays. Le rôle des leaders religieux dans la médiation et la cohésion nationale a également été au cœur des discussions.

Le Message du Président de la République Bassirou Diomaye Faye

Après cette rencontre privée, le Premier ministre a pris la parole devant l’assistance pour délivrer le message du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le discours, d’une importance capitale, a mis en exergue la volonté du gouvernement de maintenir une relation constructive et fraternelle avec les guides religieux, essentiels au bon fonctionnement de la société sénégalaise.

Le message du président a également souligné l’engagement de l’État à soutenir les initiatives de développement social, à promouvoir la paix et à renforcer la solidarité entre les différentes communautés du pays. Le Président Faye a exprimé son désir de collaborer avec les forces vives de la nation, notamment les autorités religieuses, pour garantir un Sénégal stable et prospère.

Un Moment Symbolique de Fraternité

Cette visite à Léona Niassène a ainsi marqué un tournant dans les relations entre le gouvernement et les grandes familles religieuses du Sénégal. Les discours de réconciliation et de coopération ont réaffirmé l’importance de la dimension spirituelle et morale dans la gouvernance du pays. Le message du Président Bassirou Diomaye Faye a été perçu comme un appel à l’unité nationale, à la solidarité et à la préservation de la paix sociale.

En conclusion, ce samedi à Léona Niassène, le Premier ministre Ousmane Sonko a posé les bases d’un dialogue fructueux entre l’État et les institutions religieuses, affirmant la place centrale de la religion dans la vie publique sénégalaise tout en œuvrant pour un avenir commun axé sur la paix, le développement et l’unité.