Ndiaganiao : le FONGIP à l’écoute des groupements de femmes

Du 19 au 23 août 2025, l’équipe du Centre d’Affaires Ouest-Littoral s’est rendue dans la commune de Ndiaganiao pour rencontrer les groupements de femmes répartis dans les 38 villages de la localité.
L’objectif de cette mission était de recenser leurs besoins en financement et en accompagnement.

À l’issue des échanges, le FONGIP a pu leur proposer un dispositif d’appui sur mesure, en phase avec leurs réalités et leurs ambitions.
Une belle dynamique de proximité qui contribue à renforcer l’autonomisation économique des femmes rurales.

Maladies de l'Etat sénégalais : diagnostic et propositions de remèdes
