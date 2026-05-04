De la fraternité politique à la rigueur institutionnelle : le tournant Diomaye

XALIMANEWS: L’entretien accordé par le président Bassirou Diomaye Faye à trois chaînes de télévision nationales, samedi soir, a marqué un tournant dans la communication présidentielle. Loin des formules prudentes et des discours calibrés, le chef de l’État a choisi de parler avec franchise, abordant sans détour les grandes questions qui traversent l’actualité politique, économique et institutionnelle du pays.

Sur le plan économique et social, il a dressé un état des lieux de la situation nationale, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre les réformes engagées. Mais c’est surtout sur le terrain politique que ses propos ont retenu l’attention. Le président a évoqué, avec une rare clarté, les tensions et perceptions de dualité au sommet de l’exécutif, un sujet devenu central dans le débat public.

Sans ambiguïté, Bassirou Diomaye Faye a tenu à rappeler que le Sénégal ne saurait être porté par une logique de personnalisation du pouvoir. Il a rejeté l’idée d’un projet politique incarné par un seul homme, insistant plutôt sur la nécessité d’une dynamique collective, portée par des citoyens engagés et responsables. Une manière de replacer l’action publique dans un cadre institutionnel et partagé, loin des figures tutélaires.

Mais c’est surtout sa relation avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui a cristallisé l’attention. Le président a évoqué ce lien avec une sobriété nouvelle, loin de la proximité affichée dans les premières heures de leur arrivée au pouvoir. Tout en rappelant les bases constitutionnelles de la fonction présidentielle, il a laissé entendre que sa confiance envers le chef du gouvernement restait conditionnée, comme pour souligner que les équilibres institutionnels priment désormais sur les dynamiques partisanes.

Cette prise de parole intervient dans un contexte où les interrogations sur la cohérence de l’exécutif se multiplient. Entre lecture politique et lecture institutionnelle du pouvoir, les lignes semblent progressivement se redessiner. Le chef de l’État, sans rompre avec son camp d’origine, affirme désormais une posture plus autonome, marquant une volonté d’incarner pleinement la fonction présidentielle.

Au-delà des personnes, c’est la structuration même du pouvoir qui se trouve interrogée. Derrière le discours posé et maîtrisé du président, se dessine une évolution subtile mais significative : celle d’un exécutif en quête d’équilibre, entre fidélité politique et exigence institutionnelle, entre mémoire militante et exercice du pouvoir d’État