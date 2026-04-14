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Crise autour de la CAF : Souleymane Jules Diop appelle à une réaction ferme du Sénégal

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XALIMANEWS: tension monte autour de l’affaire impliquant des supporters sénégalais, et la voix de Souleymane Jules Diop vient s’ajouter à celles qui dénoncent une situation jugée inacceptable.

Dans une déclaration empreinte d’émotion, l’ancien journaliste affirme avoir longtemps hésité à s’exprimer, tant la situation lui paraît insupportable. Selon lui, le Sénégal est victime d’une profonde injustice : une victoire contestée, des distinctions symboliques remises en cause, et surtout, l’emprisonnement qu’il qualifie d’injuste de compatriotes sénégalais.

Face à ce qu’il considère comme une accumulation d’abus, Souleymane Jules Diop estime qu’il ne reste au peuple sénégalais qu’une seule option : défendre son honneur. Il appelle ainsi à une réaction forte, invitant les autorités et les citoyens à exprimer clairement leur indignation et leur colère.

L’ancien ambassadeur met également en garde contre les conséquences d’un silence prolongé. Selon lui, l’inaction pourrait ouvrir la voie à d’autres décisions défavorables, notamment devant le Tribunal arbitral du sport, qui pourrait, à ses yeux, confirmer des sanctions similaires à celles déjà prises par la Confédération africaine de football.

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Enfin, il rejette catégoriquement toute idée de pardon ou de grâce. Pour lui, les Sénégalais n’ont commis aucune faute et ne doivent donc pas en demander. Il insiste plutôt sur une exigence claire : que justice soit rendue et que les compatriotes détenus soient libérés sans condition.

Cette prise de position relance le débat au Sénégal, où l’opinion publique reste mobilisée autour de cette affaire aux enjeux sportifs, politiques et diplomatiques.

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