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Keur Massar : l’association AGIR lance 72 heures d’engagement citoyen au service du développement communautaire

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XALIMANEWS: À Keur Massar, l’association AGIR pour le développement déroule un ambitieux programme de 72 heures placé sous le thème : « Engagement citoyen : Défis d’une jeunesse au service du développement communautaire ». Une initiative qui vise à mobiliser les populations, en particulier les jeunes, autour d’actions concrètes de solidarité, de réflexion et de santé publique.

Se définissant comme une association à caractère citoyen et apolitique, AGIR œuvre pour la défense des intérêts des habitants de Keur Massar. Elle met en avant la participation citoyenne comme levier de développement local. À sa tête, Maguaye Barry, entouré de membres issus de divers horizons professionnels et de sensibilités politiques différentes, tous unis par un même objectif : contribuer à l’essor de leur territoire.

Le programme s’ouvre le vendredi 24 avec une journée dédiée à l’action sociale, notamment à travers la « Journée des Daaras », marquant un engagement envers les structures d’éducation religieuse.

Le samedi 25 sera axé sur la cohésion sociale et la réflexion. Dès 8 heures, une randonnée pédestre est prévue autour du thème « Marcher ensemble pour bâtir notre communauté ». Dans l’après-midi, une conférence abordera la question de la jeunesse, de la responsabilité sociale et de la solidarité communautaire, avant de se clôturer par un match de gala à 21 heures.

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Enfin, le dimanche 26 sera consacré à une journée sanitaire. Des consultations médicales gratuites ainsi que des dons de médicaments seront offerts aux populations. Plusieurs spécialités seront mobilisées, notamment l’ophtalmologie, l’odontologie, la gynécologie, la pédiatrie, la diabétologie et la médecine générale. La cérémonie officielle de clôture est prévue à 16 heures.

À travers cette initiative, AGIR confirme sa volonté de fédérer les énergies autour d’un engagement citoyen fort, au service du développement durable de Keur Massar.

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