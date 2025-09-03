Actualites

Réseau mobile, médias, logistique : les coulisses d’un Gamou sous haute vigilance

À l’approche du Gamou, célébration religieuse majeure au Sénégal, les autorités multiplient les initiatives pour garantir la fluidité des communications dans la ville de Tivaouane. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a annoncé, mardi, une série de mesures pour assurer une couverture réseau renforcée, face à l’afflux massif de pèlerins attendu à l’occasion du Maouloud prévu cette année le 4 septembre.

En visite dans la ville sainte de Tivaouane, haut lieu de la confrérie tijane, Alioune Sall a indiqué que des instructions ont été données aux opérateurs téléphoniques afin qu’ils déploient les infrastructures nécessaires, notamment des antennes-relais et des points d’accès sans fil, pour garantir une “connexion optimale” et une meilleure fluidité des communications.

“Chaque année, lors du Gamou, il y a énormément de personnes qui viennent à Tivaouane. Des dispositions sur le plan de la communication ont donc été prises pour essayer d’avoir une couverture optimale sur le plan du réseau”, a expliqué le ministre.

Le défi est de taille. Le Gamou, célébration de la naissance du Prophète Mohammed (PSL), rassemble plusieurs centaines de milliers de fidèles venus de tout le pays et de la sous-région. Ce rassemblement temporaire, qui transforme pendant quelques jours Tivaouane en capitale spirituelle, met traditionnellement sous forte pression les infrastructures de télécommunication.

En plus de la question technologique, Alioune Sall a souligné que cette visite s’inscrivait dans une démarche globale visant à faire un état des lieux des dispositifs médiatiques mis en œuvre pour couvrir l’événement. Il s’agissait également, selon lui, de marquer le respect des autorités publiques envers les guides religieux et de s’enquérir des besoins exprimés localement.

Profitant de cette tribune, le ministre a salué l’engagement des médias sénégalais, qu’ils soient publics ou privés, dans la couverture du Gamou, événement majeur du calendrier religieux national. Il a insisté sur le rôle central que joue la presse dans la diffusion des messages spirituels, mais aussi dans la médiation entre autorités religieuses, administration et citoyens.

