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Ousmane Sonko pleure Cheikh Salih Mbacké : « Un père, un ami, un confident et un guide s’en est allé ».

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XALIMANEWS: Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a réagi avec une profonde émotion à l’annonce du rappel à Dieu de Cheikh Salih Mbacké, figure religieuse respectée de la communauté mouride.

Dans un message empreint de tristesse et de reconnaissance, le leader de Pastef a salué la mémoire d’un homme qu’il considérait comme bien plus qu’un guide spirituel. « Un père, un ami, un confident et un guide s’en est allé », a-t-il déclaré, évoquant une relation marquée par la proximité et le soutien indéfectible du défunt.

Ousmane Sonko a notamment rappelé le rôle déterminant joué par Cheikh Salih Mbacké dans les moments les plus difficiles de sa vie, soulignant qu’il l’avait accompagné « de sa compassion, de ses conseils, de ses prières et de celles des milliers de disciples dans les différents Daara ».

Rendant hommage à son parcours, le Premier ministre a décrit le défunt comme « le preux du travail et de la spiritualité » ainsi qu’un maître de Khélkom, mettant en avant son engagement religieux, son sens du sacrifice et son influence spirituelle.

Concluant son message par une prière, Ousmane Sonko a imploré la miséricorde divine pour le disparu : « Allah, ô Allah, enveloppe-le de Ta miséricorde infinie et ouvre-lui les voies de Ton paradis éternel. »

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La disparition de Cheikh Salih Mbacké suscite une vive émotion au sein de la communauté mouride et dans de larges couches de la société sénégalaise, où les hommages se multiplient depuis l’annonce de son décès.

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