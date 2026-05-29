Décès de Serigne Cheikh Salih Mbacké : le Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage à un homme de foi et de droiture

XALIMANEWS: Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde émotion à la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils de Serigne Saliou Mbacké, cinquième Khalife général des Mourides.

Dans un message de condoléances, le chef de l’État a adressé ses pensées les plus attristées au Khalife général des Mourides, à l’ensemble de la communauté mouride ainsi qu’à toute la Oummah islamique, en cette période de deuil et de recueillement.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a salué la mémoire d’un homme qu’il décrit comme un érudit, un homme de foi et de droiture, resté fidèle tout au long de sa vie aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme.

En rendant hommage au défunt, le chef de l’État a souligné son attachement aux valeurs spirituelles et religieuses qui ont marqué son parcours et son engagement au service de l’islam et de la communauté.

Le Président de la République a enfin formulé des prières pour le repos de son âme, demandant à Allah de l’accueillir dans Son infinie miséricorde et de lui accorder Sa grâce éternelle