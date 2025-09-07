Politique

Nouveau gouvernement : soutien mesuré de Malick Gakou aux autorités

À la suite de l’annonce du nouveau gouvernement sénégalais, le président du Grand Parti, Malick Gakou, a adressé ses félicitations au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au Premier ministre Ousmane Sonko. Dans un message publié dimanche, il a salué la composition de l’équipe gouvernementale, présentée comme porteuse d’espoir pour l’avenir du pays.

« Cette équipe incarne l’espoir d’un Sénégal de justice, de souveraineté et de prospérité partagée », a déclaré M. Gakou, exprimant ses vœux de succès aux ministres nouvellement nommés. Il a également formulé une prière pour que le pays progresse « sur la voie du développement ».

Cette prise de parole tranche avec les critiques formulées par d’autres figures de l’opposition, certaines dénonçant un manque de rupture ou des choix jugés partisans. Malick Gakou, ancien ministre du commerce, adopte ici une posture d’ouverture et de soutien depuis l’alternance de mars 2025.

Previous Article Remaniement au Sénégal : Thierno Bocoum met en garde contre une dérive politique
