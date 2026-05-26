Politique

Ousmane Sonko élu à la tête de l’Assemblée : les députés Pastef annoncent le démarrage du travail après la Tabaski

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XALIMANEWS: L’élection de Ousmane Sonko à la tête de l’Assemblée nationale continue de susciter des réactions au sein de la majorité parlementaire.

Le député de Pastef, Abdou Sonko, a salué cette désignation en estimant que « la seule place qu’il pouvait occuper, c’est celle de président de l’Assemblée nationale ».

De son côté, la députée Aïcha Touré s’est voulue rassurante sur la suite des activités parlementaires. « Dès le premier jour ouvrable après la Tabaski, le travail va commencer. Le président Ousmane Sonko me l’a dit », a-t-elle confié après l’élection du leader de Pastef à la tête de l’institution parlementaire.

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À l’issue de la séance plénière, Ousmane Sonko a quitté l’hémicycle sous les applaudissements, précédé de El Malick Ndiaye, également chaleureusement ovationné.

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