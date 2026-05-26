Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale : aucune procédure engagée devant le Conseil constitutionnel

XALIMANEWS: Le journaliste Baba Haïdara a apporté une précision au sujet des nombreuses rumeurs circulant autour d’une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel concernant la réintégration de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale.

Dans une publication relayée quelques heures après l’élection de ce dernier à la tête de l’institution parlementaire, le journaliste affirme qu’« après vérification, le Conseil constitutionnel n’a toujours pas été saisi, ni par l’opposition ni par le Président de la République ».

Baba Haïdara précise également l’heure de cette vérification, indiquant qu’il était « 8h30 à Washington, 12h30 à Dakar » au moment de son constat.

Cette mise au point intervient alors que plusieurs rumeurs faisaient état d’une possible saisine du Conseil constitutionnel par le chef de l’État ou par des acteurs de l’opposition afin de contester le retour de Ousmane Sonko à l’hémicycle, devenu entre-temps président de l’Assemblée nationale.

Pour l’heure, aucune communication officielle ne confirme donc une quelconque procédure engagée devant le Conseil constitutionnel sur cette question.