Opinions

Les diasporas bonds, l’objectif, c’est la mobilisation de l’épargne de la diaspora Par Mady CISSÉ

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Selon les données de la balance des paiements (BCEAO), en référence à l’origine, le continent européen demeure la première zone d’émission des envois de fonds des migrants avec une part prépondérante de la France, l’Italie et l’Espagne qui concentrent plus de 60% du total des transferts émis.

Si 60% des envois des sénégalais de l’extérieur viennent de la Zone Euro, le risque de change est nul pour l’Etat et l’investisseur. Les diasporas bonds peuvent être libellés en FCFA , s’ils sont émis sur le marché régional de la dette de l’UMOA ou en euros, s’ils sont émis sur le marché international. Le risque de change est nul pour l’Etat et les investisseurs, par ce que le FCFA est arrimé à l’euro. L’Etat cherchera toujours 655,957 FCFA pour rembourser un euro qu’il avait emprunté au même taux de change.

Si l’Etat cible le continent américain par un diaspora bond en dollars, le risque de change est supporté entièrement par l’Etat du Sénégal. Le sénégalais qui investit100$ recevra 100$ dans son compte à la fin de la maturité du diaspora bond. C’est l’Etat du Sénégal qui a du FCFA qui achète du dollar sur le marché des changes pour rembourser le sénégalais basé aux USA. Dans cette opération, seul l’Etat est exposé au risque de change.

Supposons un investisseur sénégalais en dollars investit dans un diaspora bonds libellé en euros. Le risque de changé existe pour le sénégalais basé aux USA, puisque le risque change existe entre le dollar et l’euro. Dans ce cas de figure, il existe plusieurs mécanismes de se couvrir contre le risque de change pour l’investisseur. les swaps de devises ou les options de devises pour bloquer un taux de change, fixer à l’avance le cours d’une devise pour se prémunir contre des fluctuations futures.

Share This Article
Previous Article Affaire judiciaire : Aliou Sall au cœur d’une nouvelle offensive du Parquet financier
Next Article Diaspora-Bond : la graine de l’espérance, les fruits du développement Par le Prof Amath NDIAYE
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

“Mon décryptage semiologique de l’image au Palais. Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice Par Adama Sow

Opinions

Remaniement Sonko : de la rupture symbolique à l’efficacité opérationnelle

Opinions

Maladies de l’Etat sénégalais : diagnostic et propositions de remèdes

Opinions

Chaloupe en péril à Gorée : le chavirement évité de justesse, quand écouter la météo sauve des vies !(Par Boubacar Kambel DIENG)

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts