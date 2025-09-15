Actualites

Braima Camara remercie le Sénégal et appelle à une coopération renforcée

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience, ce lundi à Dakar, le Premier ministre de la République de Guinée-Bissau, M. Braima Camara, a-t-on appris de source officielle.

Le chef du gouvernement bissau-guinéen a exprimé sa gratitude au Sénégal pour « l’hospitalité chaleureuse » dont il a bénéficié lors de son récent séjour dans la capitale sénégalaise.

« Je suis venu remercier personnellement le président Faye pour l’accueil qui m’a été réservé à Dakar, mais aussi pour réaffirmer l’excellence des relations entre nos deux pays », a déclaré M. Camara à l’issue de l’audience.

Il a également salué les efforts conjoints des présidents Bassirou Diomaye Faye et Umaro Sissoco Embaló en faveur du renforcement de la coopération bilatérale. Les deux chefs d’État multiplient depuis plusieurs mois les initiatives visant à intensifier les échanges économiques, sécuritaires et culturels entre Dakar et Bissau.

La visite du Premier ministre bissau-guinéen s’inscrit dans un contexte de rapprochement diplomatique marqué par une volonté commune de stabiliser la sous-région et de promouvoir l’intégration entre pays voisins.

