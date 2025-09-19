Actualites

Parc technologique de Diamniadio : Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire

L’affaire du marché public jugé douteux au Parc technologique de Diamniadio connaît un nouveau développement. Hélène Ndoukité Diouf, directrice de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère de la Communication, a été placée sous contrôle judiciaire ce jeudi, a-t-on appris de sources proches du dossier.

Cette mesure judiciaire intervient dans le cadre d’une enquête portant sur l’attribution d’un marché estimé à plusieurs centaines de millions de francs CFA, dans le cadre des travaux et équipements du Parc technologique situé à Diamniadio. Selon des sources concordantes, les enquêteurs s’interrogent sur des irrégularités présumées dans la procédure de passation, notamment des soupçons de favoritisme et de surfacturation.

L’intéressée aurait opposé, au cours de son audition, une contestation ferme des faits qui lui sont reprochés, avançant des éléments justifiant la régularité des actes posés dans le cadre de sa mission. C’est en raison de cette contestation jugée sérieuse que le magistrat instructeur a écarté la détention préventive, lui préférant un placement sous contrôle judiciaire.

Aucune mise en examen (ou inculpation formelle) n’a pour l’instant été confirmée. Toutefois, le dossier reste ouvert, et plusieurs auditions complémentaires seraient prévues dans les prochains jours. L’enquête, pilotée par la Division des investigations criminelles (DIC), pourrait également concerner d’autres agents du ministère ou des prestataires privés liés au marché incriminé.

Le Parc technologique de Diamniadio, présenté comme un projet phare dans la stratégie de transformation numérique du pays, a connu plusieurs retards et ajustements budgétaires depuis son lancement. Ce nouveau volet judiciaire jette une ombre sur la gestion de certains de ses marchés publics.

