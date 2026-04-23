Affaire Pape Cheikh Diallo: Souleymane Fatou Ndao de Malikia Tv rattrapé par ses ébats s€xuels

XALIMANEWS: Libération révélait que les six derniers suspects arrêtés, entre Dakar et Saly,.dans l’enquête tentaculaire déclenchée par la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar depuis février pour association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission vo‐ lontaire du Vih Sida par rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d’au‐ trui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue avait fait’des aveux. Nous ajoutions que les aveux de ses six présumés partenaires du chanteur Djibril Dramé étaient partis pour

conduire à d’autres arrestations.



Hier, Souleymane Fatou Ndao de la chaîne religieuse Malikia Tv a été interpellé par les gendarmes. Selon nos informations, il a été rattrapé par ses ébats avec l’un des présumés

partenaires de Djibril Dramé.qui a fait des aveux très précis.avant de livrer les noms de l’ensemble de ses amants.

Il est le 6ème agent d’un média.arrêté depuis le début de l’en‐ quête. Nous y reviendrons.

Libération