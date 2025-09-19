Richard Toll : une centrale biomasse pour valoriser le Typha Australis

Un partenariat stratégique a été conclu cette semaine entre l’Office des Lacs et Cours d’eau (OLAC), dirigé par Mme Diarra Sow, et CME Africa, filiale du groupe français Vinci Concessions, spécialisé dans les projets d’énergie durable sur le continent africain.

Cet accord prévoit la mise en place d’une centrale biomasse à Richard Toll, dans le nord du Sénégal, destinée à transformer le Typha Australis, une plante aquatique envahissante, en source d’énergie renouvelable.

Présente massivement dans les zones humides et les cours d’eau du pays, cette plante perturbe les écosystèmes, entrave l’activité agricole et favorise la prolifération des maladies hydriques. Le projet vise à convertir ce fléau écologique en une ressource énergétique propre, créatrice d’emplois locaux et bénéfique pour les communautés environnantes.

La future centrale, dont la capacité n’a pas encore été précisée, ambitionne de produire une énergie bas carbone à partir de la biomasse issue du Typha, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique tout en favorisant la gestion durable des écosystèmes aquatiques.

Selon Mme Diarra Sow, ce partenariat marque “un tournant dans l’approche intégrée de gestion des ressources en eau”, en associant préservation environnementale et innovation énergétique. CME Africa, de son côté, affirme que le projet de Richard Toll pourrait servir de modèle pour d’autres zones sahéliennes confrontées à des problématiques similaires.

La phase de construction de la centrale devrait débuter courant 2026, après les études d’impact environnemental et social. Les promoteurs du projet espèrent un démarrage opérationnel à l’horizon 2027.