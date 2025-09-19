Actualites

Richard Toll : une centrale biomasse pour valoriser le Typha Australis

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Un partenariat stratégique a été conclu cette semaine entre l’Office des Lacs et Cours d’eau (OLAC), dirigé par Mme Diarra Sow, et CME Africa, filiale du groupe français Vinci Concessions, spécialisé dans les projets d’énergie durable sur le continent africain.

Cet accord prévoit la mise en place d’une centrale biomasse à Richard Toll, dans le nord du Sénégal, destinée à transformer le Typha Australis, une plante aquatique envahissante, en source d’énergie renouvelable.

Présente massivement dans les zones humides et les cours d’eau du pays, cette plante perturbe les écosystèmes, entrave l’activité agricole et favorise la prolifération des maladies hydriques. Le projet vise à convertir ce fléau écologique en une ressource énergétique propre, créatrice d’emplois locaux et bénéfique pour les communautés environnantes.

La future centrale, dont la capacité n’a pas encore été précisée, ambitionne de produire une énergie bas carbone à partir de la biomasse issue du Typha, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique tout en favorisant la gestion durable des écosystèmes aquatiques.

Selon Mme Diarra Sow, ce partenariat marque “un tournant dans l’approche intégrée de gestion des ressources en eau”, en associant préservation environnementale et innovation énergétique. CME Africa, de son côté, affirme que le projet de Richard Toll pourrait servir de modèle pour d’autres zones sahéliennes confrontées à des problématiques similaires.

DEPECHES

À Saint-Louis, le clergé sénégalais plaide pour une Église au service de la cohésion sociale
Parc technologique de Diamniadio : Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire
Affaire financière présumée : Ibrahima Ba entendu par la DIC, Seydou Dia libéré
Révocation confirmée : Barthélemy Dias perd définitivement la mairie de Dakar

La phase de construction de la centrale devrait débuter courant 2026, après les études d’impact environnemental et social. Les promoteurs du projet espèrent un démarrage opérationnel à l’horizon 2027.

Share This Article
Previous Article Parc technologique de Diamniadio : Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire
Next Article À Saint-Louis, le clergé sénégalais plaide pour une Église au service de la cohésion sociale
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Vision Sénégal 2050 : Ecobank promet un appui stratégique à l’État

A la UneActualites

Sonko appelle à une dynamique nouvelle autour des projets de réforme

A la UneActualites

Transparence budgétaire : Sonko veut des ministres irréprochables

A la UneActualites

Le Premier Ministre fixe les priorités du gouvernement remanié

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts