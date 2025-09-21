Afrique de l’Ouest : La Marine sénégalaise coordonne les efforts régionaux contre les menaces maritimes

Des patrouilles maritimes conjointes impliquant le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau ont été lancées le 17 septembre 2025 depuis le port de Bissau, dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire régionale. L’initiative, coordonnée par le centre multinational de la Zone G de la CEDEAO, vise à améliorer la surveillance des espaces maritimes dans la sous-région ouest-africaine.

La cérémonie de lancement s’est tenue à bord de l’OPV Niani, bâtiment de la Marine nationale sénégalaise. Le contre-amiral Abdou Sène, chef d’état-major de la Marine, a pris part à l’événement aux côtés de ses homologues et des représentants des gardes-côtes des pays participants. La conférence des chefs d’état-major des marines concernées s’est également déroulée à bord du navire, symbole de la coopération opérationnelle en cours.

Dans le cadre de ces opérations, des marins des différents pays partenaires ont été embarqués à bord de l’OPV Niani, qui assurera des missions de patrouille jusqu’au 21 septembre. L’objectif principal est de renforcer la coordination entre les marines de la sous-région, lutter contre la criminalité maritime, notamment la pêche illégale, le trafic de drogue, les migrations clandestines et la piraterie, et garantir la sécurité des corridors maritimes stratégiques.

Ces patrouilles s’inscrivent dans le dispositif de l’architecture intégrée de sécurité maritime de la CEDEAO, qui promeut une approche collective et régionale face aux menaces maritimes croissantes dans le golfe de Guinée et au large des côtes ouest-africaines.

La Marine nationale sénégalaise, déjà active dans plusieurs dispositifs multinationaux, confirme ainsi son rôle de pilier dans la stratégie sécuritaire régionale, en contribuant à la montée en puissance des capacités opérationnelles conjointes et à la mutualisation des moyens de surveillance.