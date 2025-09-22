A la UneActualites

À l’ONU, le Sénégal réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme

À l’occasion de l’ouverture de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies, le Président de la République du Sénégal a participé ce matin à la réunion de haut niveau célébrant les 80 ans de l’Organisation des Nations Unies.

Cette rencontre commémorative, hautement symbolique, a rassemblé chefs d’État, diplomates et représentants d’organisations internationales pour réaffirmer les principes fondateurs de l’ONU : le maintien de la paix, la défense de la justice, la promotion de la coopération entre les nations et la réponse collective aux défis globaux, qu’ils soient sécuritaires, climatiques ou sanitaires.

La participation du chef de l’État sénégalais à cet événement témoigne, selon la présidence, de l’« attachement constant du Sénégal aux valeurs du multilatéralisme et du dialogue des nations ». Une ligne diplomatique que Dakar défend de longue date sur la scène internationale, en s’impliquant notamment dans les opérations de maintien de la paix et les négociations multilatérales sur le climat ou la réforme de la gouvernance mondiale.

Dans un contexte géopolitique tendu, marqué par la montée des conflits, le recul du droit international et les tensions Nord-Sud, cette réunion a également servi de plateforme pour appeler à un renforcement du système onusien, jugé par plusieurs dirigeants « en crise » mais « plus indispensable que jamais ».

