Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025.

e verdict est tombé ce lundi soir à Paris : Ousmane Dembélé, numéro 10 du Paris Saint-Germain, a été désigné Ballon d’Or 2025. Une consécration pour l’ailier français, auteur d’une saison exceptionnelle tant en club qu’en sélection. Organisé depuis près de 70 ans par le magazine France Football, le trophée individuel le plus prestigieux du football mondial consacre ainsi, pour la première fois, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Stade Rennais.

Selon les premières révélations de Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, la victoire de Dembélé ne souffre d’aucune contestation. Interrogé sur La Chaîne L’Équipe, il a indiqué que l’écart avec ses poursuivants était net : « Si je dois vous donner une tendance, il n’y a pas eu de match. Honnêtement, Ousmane l’a emporté assez largement », a-t-il déclaré. « C’est un Ballon d’Or qui fait autorité auprès de nos jurés. »

La domination du joueur parisien s’est construite au fil d’une saison aboutie, ponctuée de titres majeurs. Champion de France avec le PSG, Dembélé a également remporté la Coupe de France et la Ligue des champions, contribuant de manière décisive aux succès de son équipe par ses buts, ses passes décisives et sa régularité dans les grands rendez-vous. S’il faudra attendre la parution du prochain numéro de France Football, désormais mensuel, pour connaître le détail des votes, tout indique que le choix des jurés a été largement unanime.

Annoncé depuis plusieurs semaines comme favori aux côtés du jeune prodige espagnol Lamine Yamal, Dembélé a finalement devancé nettement son principal rival. La saison du Barcelonais, prometteuse mais moins riche en trophées, n’a pas suffi à convaincre un jury international qui salue à la fois la maturité tardive de Dembélé et son rôle central dans les succès du Paris Saint-Germain.

Cette victoire marque un tournant dans la carrière de l’attaquant de 28 ans, longtemps freiné par les blessures, et qui semble avoir atteint cette saison sa pleine mesure. Pour le football français, il s’agit du premier Ballon d’Or remporté par un joueur tricolore depuis Karim Benzema en 2022.