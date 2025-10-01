Actualites

Arrestation de Pape Mahwa Diouf : l'APR dénonce une "prise d'otage politique '' et exige sa libération immédiate

Dans un communiqué publié ce mardi, le Secrétariat Exécutif National du parti fondé par l’ancien président Macky Sall condamne fermement l’arrestation de Pape Mahwa Diouf, porte-parole national adjoint de la formation politique. Le parti qualifie cette interpellation de “prise d’otage” et dénonce un climat de répression grandissant sous l’actuel régime.

« Le régime violent, autoritaire et incompétent poursuit sa volonté de déstabilisation de l’APR », accuse le communiqué, qui fustige l’usage de la police et du Parquet pour, selon lui, “jeter en prison tout citoyen exprimant une opinion divergente”. Cette sortie survient dans un contexte tendu, marqué par plusieurs arrestations de figures de l’opposition, notamment issues de l’APR.

La formation politique affirme que l’arrestation de Pape Mahwa Diouf s’inscrit dans une stratégie d’intimidation visant à faire taire les voix critiques. Elle décrit le porte-parole adjoint comme une figure “prépondérante de l’opposition sénégalaise”, saluée pour sa “rigueur”, sa “loyauté” et sa “courtoisie républicaine”.

Pour le Secrétariat Exécutif National, il ne fait aucun doute que cette détention est une manœuvre politique inacceptable. L’APR exige la « libération immédiate et sans condition » de son responsable, ainsi que « l’abandon des poursuites » à son encontre. Le parti appelle par ailleurs à l’arrêt “définitif de l’acharnement odieux” dont il s’estime victime depuis plusieurs mois.

sudonline.sn

