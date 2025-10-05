Lors de son intervention sur l’émission Grand Jury de la RFM, ce matin, l’économiste Seydou Bocoum, directeur scientifique du LAREM (Laboratoire de Recherche Économique et Monétaire) de l’Université Cheikh Anta Diop et expert certifié FMI, a critiqué le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) récemment lancé par le Premier ministre Ousmane Sonko. « Je suis contre le Plan de Redressement Économique et Social », a-t-il déclaré, avant de développer son argumentation.

Pour Dr. Bocoum, le principal défi du Sénégal réside dans l’industrialisation de l’économie. « Pour se développer, il faut s’industrialiser. Pour s’industrialiser, il faut faire des investissements. Et pour avoir ces investissements, il faut avoir une banque », a-t-il insisté, soulignant qu’« on n’a pas cet outil-là. Il nous faut une banque de financement ».



Pour rappel, le PRES est présenté par le gouvernement comme un plan de relance structurant, visant à mobiliser 5 667 milliards de FCFA sur la période 2025–2028, principalement à partir de ressources nationales, sans recourir à un endettement supplémentaire. Il ambitionne de ramener le déficit budgétaire de 12 % du PIB en 2024 à 3 % d’ici 2027 et de favoriser une gestion transparente et équitable des ressources, dans un contexte marqué par les premières recettes issues du pétrole et du gaz.



Si le gouvernement affiche sa ferme volonté de soutenir la croissance tout en stabilisant les finances publiques, Seydou Bocoum met en garde : sans un véritable outil de financement capable de soutenir l’industrialisation et les investissements productifs, le PRES pourrait ne pas atteindre tous ses objectifs.

