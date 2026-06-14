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Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire mise sur sa jeunesse offensive pour réussir son entrée face à l’Équateur

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: La Côte d’Ivoire débute son aventure à la Coupe du monde 2026 ce dimanche à 23 heures avec un premier défi de taille contre l’Équateur. Pour cette entrée en matière, les Éléphants comptent s’appuyer sur l’énergie et le talent de leur nouvelle génération, incarnée notamment par Amad Diallo et Yan Diomandé.

À 23 ans et 19 ans respectivement, les deux ailiers symbolisent le renouveau du football ivoirien. Rapides, techniques et imprévisibles, ils représentent aujourd’hui les principales armes offensives d’une sélection ambitieuse, déterminée à marquer les esprits dès son premier match dans la compétition.

Évoluant à Manchester United, Amad Diallo s’est progressivement affirmé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Polyvalent en attaque, il se distingue par sa qualité de percussion, sa créativité et sa capacité à faire la différence dans les espaces réduits. Auteur d’une saison convaincante en Angleterre, il arrive au Mondial avec la confiance nécessaire pour guider l’attaque ivoirienne.

À ses côtés, Yan Diomandé poursuit une ascension fulgurante en Allemagne sous les couleurs du RB Leipzig. Réputé pour sa vitesse et son efficacité dans les transitions offensives, le jeune ailier s’est imposé comme l’une des révélations du championnat allemand. Ses performances lui ont d’ailleurs valu l’intérêt de plusieurs grandes écuries européennes.

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Pour accompagner cette jeunesse talentueuse, le sélectionneur ivoirien pourra compter sur l’expérience de cadres tels que Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Jean-Michaël Seri. Leur rôle sera essentiel pour assurer l’équilibre de l’équipe et alimenter les offensives dans les meilleures conditions.

Sur le plan défensif, les Éléphants disposent également d’arguments solides avec Evan Ndicka, Ousmane Diomandé, Odilon Kossounou et Wilfried Singo. Une arrière-garde expérimentée qui devra contenir les assauts d’une formation équatorienne réputée pour sa rigueur tactique et son organisation.

En attaque, la Côte d’Ivoire possède également plusieurs solutions de qualité avec Nicolas Pépé, Evann Guessand et Elye Wahi, capables d’apporter un supplément de danger à tout moment de la rencontre.

Après leur succès convaincant face à la France (2-1) lors d’un match amical disputé à Nantes le 4 juin dernier, les Éléphants abordent cette première sortie avec confiance. Face à l’Équateur, la sélection ivoirienne espère confirmer ses progrès et lancer idéalement sa campagne mondiale.

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