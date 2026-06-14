Coupe du monde 2026 : l’Allemagne corrige Curaçao (7-1) pour son entrée en lice

XALIMANEWS: L’Allemagne a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe du monde 2026 en infligeant une lourde défaite à Curaçao sur le score de 7 buts à 1, ce dimanche, lors de son premier match dans le groupe E. ￼

Les Allemands ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Felix Nmecha. Malgré une égalisation historique de Curaçao, qui a inscrit son tout premier but en Coupe du monde, la Mannschaft a ensuite déroulé son football pour prendre le large. ￼

Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav ainsi que Kai Havertz, auteur d’un doublé, ont participé au festival offensif allemand. Dominatrice dans tous les compartiments du jeu, l’équipe de Julian Nagelsmann n’a laissé aucune chance au novice caribéen. ￼

Grâce à ce succès éclatant, l’Allemagne prend provisoirement la tête du groupe E avant ses prochaines confrontations face à la Côte d’Ivoire et à l’Équateur.