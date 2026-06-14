Football

Coupe du monde 2026 : l’Allemagne corrige Curaçao (7-1) pour son entrée en lice

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: L’Allemagne a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe du monde 2026 en infligeant une lourde défaite à Curaçao sur le score de 7 buts à 1, ce dimanche, lors de son premier match dans le groupe E. ￼

Les Allemands ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Felix Nmecha. Malgré une égalisation historique de Curaçao, qui a inscrit son tout premier but en Coupe du monde, la Mannschaft a ensuite déroulé son football pour prendre le large. ￼

Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav ainsi que Kai Havertz, auteur d’un doublé, ont participé au festival offensif allemand. Dominatrice dans tous les compartiments du jeu, l’équipe de Julian Nagelsmann n’a laissé aucune chance au novice caribéen. ￼

Grâce à ce succès éclatant, l’Allemagne prend provisoirement la tête du groupe E avant ses prochaines confrontations face à la Côte d’Ivoire et à l’Équateur.

DEPECHES

Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire mise sur sa jeunesse offensive pour réussir son entrée face à l’Équateur
Coupe du monde : le Sénégal et 12 fédérations répondent fermement au président de l’UEFA
FIN DU MATCH : Maroc 1-1 Brésil
Coupe du monde 2026 : les pays hôtes lancent fort, entre succès, suspense et promesses
Share This Article
Previous Article Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire mise sur sa jeunesse offensive pour réussir son entrée face à l’Équateur
Next Article Lutte : Lac de Guier 2 crée la sensation en dominant Prince à l’Arène nationale
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Football

Les Lions du Sénégal prêts à tout changer face à la France… la surprise se prépare !

Football

Frayeur sur le terrain : Christian Eriksen s’effondre en plein match

Football

Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC décroche un troisième titre historique et confirme son statut de géant du football national

Football

Diambars retrouve l’élite, Essamaye FC valide aussi son ticket‎

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte : Lac de Guier 2 crée la sensation en dominant Prince à l’Arène nationale

Football

Coupe du monde 2026 : l’Allemagne corrige Curaçao (7-1) pour son entrée en lice

Football

Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire mise sur sa jeunesse offensive pour réussir son entrée face à l’Équateur

Football

Coupe du monde : le Sénégal et 12 fédérations répondent fermement au président de l’UEFA

Football

FIN DU MATCH : Maroc 1-1 Brésil