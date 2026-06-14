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Lutte : Lac de Guier 2 crée la sensation en dominant Prince à l’Arène nationale

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XALIMANEWS: La surprise est venue de l’Arène nationale ce dimanche. Lac de Guier 2 a signé une victoire de prestige en venant à bout de Prince, pourtant annoncé comme le grand favori de cette affiche très attendue.

Grâce à ce succès, Lac de Guier 2 confirme une nouvelle fois sa réputation de lutteur redoutable et particulièrement difficile à manœuvrer dans l’enceinte. Solide et expérimenté, il a su imposer sa stratégie pour faire tomber son adversaire au terme d’un combat intense.

Cette défaite met un coup d’arrêt à l’impressionnante dynamique de Prince, qui restait sur une série de plus de onze victoires consécutives. Considéré comme l’un des lutteurs les plus en forme du moment, il voit ainsi son ascension freinée par un Lac de Guier 2 toujours aussi coriace.

Avec cette nouvelle performance, Lac de Guier 2 relance plus que jamais ses ambitions et rappelle qu’il demeure l’un des poids lourds incontournables de l’arène sénégalaise.

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