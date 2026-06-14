Football

Coupe du monde : le Sénégal et 12 fédérations répondent fermement au président de l’UEFA

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Plusieurs fédérations de football à travers l’Afrique, les Caraïbes et l’Asie ont publié un communiqué commun pour exprimer leur profonde déception après les récentes déclarations du président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, concernant l’élargissement de la Coupe du monde de la FIFA. Les fédérations signataires dénoncent notamment les propos qualifiant certains matchs de qualification de « sans intérêt ».

Dans cette déclaration, les fédérations du Sénégal, du Cap-Vert, de Curaçao, de l’Ouzbékistan, du Congo, d’Haïti, de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de l’Égypte, du Ghana, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique du Sud rappellent que, pour leurs nations, aucun match de qualification à la Coupe du monde n’est insignifiant.

Selon elles, décrocher une qualification pour le Mondial représente bien plus qu’un simple objectif sportif. Il s’agit d’un exploit historique, fruit de plusieurs années de travail, d’investissements et de sacrifices consentis par les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et les supporters.

Les signataires estiment que considérer certains matchs comme moins importants revient à minimiser les efforts fournis par des millions de personnes qui vivent le football comme une source de fierté, d’espoir et d’unité nationale. Ils soulignent que derrière chaque qualification se trouvent des communautés entières et des générations de passionnés qui rêvent de voir leur pays participer à la plus prestigieuse compétition mondiale.

DEPECHES

Coupe du monde 2026 : l’Allemagne corrige Curaçao (7-1) pour son entrée en lice
Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire mise sur sa jeunesse offensive pour réussir son entrée face à l’Équateur
FIN DU MATCH : Maroc 1-1 Brésil
Coupe du monde 2026 : les pays hôtes lancent fort, entre succès, suspense et promesses

Les fédérations rappellent également que la force du football réside dans son universalité. Elles affirment que la Coupe du monde est la plus grande compétition de football au monde précisément parce qu’elle rassemble des nations aux cultures, aux histoires et aux parcours différents.

Pour ces pays, une participation au Mondial dépasse largement le cadre sportif. Elle constitue un événement capable d’inspirer une génération entière, d’accélérer le développement du football local et de créer des souvenirs durables pour des millions de supporters.

En conclusion, les fédérations signataires réaffirment leur conviction que chaque nation qualifiée mérite le respect et que chaque équipe a gagné sa place sur le terrain. Elles insistent sur un message fort adressé à la communauté internationale du football : « Chaque match compte. »

Share This Article
Previous Article Aser : une opération chirurgicale de détournement au laser (Par Madère Fall)
Next Article Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire mise sur sa jeunesse offensive pour réussir son entrée face à l’Équateur
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Football

Les Lions du Sénégal prêts à tout changer face à la France… la surprise se prépare !

Football

Frayeur sur le terrain : Christian Eriksen s’effondre en plein match

Football

Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC décroche un troisième titre historique et confirme son statut de géant du football national

Football

Diambars retrouve l’élite, Essamaye FC valide aussi son ticket‎

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte : Lac de Guier 2 crée la sensation en dominant Prince à l’Arène nationale

Football

Coupe du monde 2026 : l’Allemagne corrige Curaçao (7-1) pour son entrée en lice

Football

Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire mise sur sa jeunesse offensive pour réussir son entrée face à l’Équateur

Football

Coupe du monde : le Sénégal et 12 fédérations répondent fermement au président de l’UEFA

Football

FIN DU MATCH : Maroc 1-1 Brésil