Coupe du monde : le Sénégal et 12 fédérations répondent fermement au président de l’UEFA

XALIMANEWS: Plusieurs fédérations de football à travers l’Afrique, les Caraïbes et l’Asie ont publié un communiqué commun pour exprimer leur profonde déception après les récentes déclarations du président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, concernant l’élargissement de la Coupe du monde de la FIFA. Les fédérations signataires dénoncent notamment les propos qualifiant certains matchs de qualification de « sans intérêt ».

Dans cette déclaration, les fédérations du Sénégal, du Cap-Vert, de Curaçao, de l’Ouzbékistan, du Congo, d’Haïti, de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de l’Égypte, du Ghana, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique du Sud rappellent que, pour leurs nations, aucun match de qualification à la Coupe du monde n’est insignifiant.

Selon elles, décrocher une qualification pour le Mondial représente bien plus qu’un simple objectif sportif. Il s’agit d’un exploit historique, fruit de plusieurs années de travail, d’investissements et de sacrifices consentis par les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et les supporters.

Les signataires estiment que considérer certains matchs comme moins importants revient à minimiser les efforts fournis par des millions de personnes qui vivent le football comme une source de fierté, d’espoir et d’unité nationale. Ils soulignent que derrière chaque qualification se trouvent des communautés entières et des générations de passionnés qui rêvent de voir leur pays participer à la plus prestigieuse compétition mondiale.

Les fédérations rappellent également que la force du football réside dans son universalité. Elles affirment que la Coupe du monde est la plus grande compétition de football au monde précisément parce qu’elle rassemble des nations aux cultures, aux histoires et aux parcours différents.

Pour ces pays, une participation au Mondial dépasse largement le cadre sportif. Elle constitue un événement capable d’inspirer une génération entière, d’accélérer le développement du football local et de créer des souvenirs durables pour des millions de supporters.

En conclusion, les fédérations signataires réaffirment leur conviction que chaque nation qualifiée mérite le respect et que chaque équipe a gagné sa place sur le terrain. Elles insistent sur un message fort adressé à la communauté internationale du football : « Chaque match compte. »