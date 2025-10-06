PolitiqueXalima TVHabib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques Last updated: October 6, 2025 3:19 pm ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: October 6, 2025 Share 0 Min Read SHARE Share This Article Email Copy Link Print Previous Article Affaire Pape Mahawa Diouf : le verdict attendu le 13 octobre, l’opposant reste en prison Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS El Malick Ndiaye plaide pour une innovation parlementaire au service de la paix mondiale Madiambal Diagne tire à boulets rouges sur Amadou Ba : “Un homme dangereux pour la République” Ousmane SONKO en Turquie : prémices d’un fiasco diplomatique et économique, ou l’aveu d’un souverainisme prêché à Dakar, et brader à Ankara Transparence, intégrité et bonne gouvernance : le gouvernement sénégalais adopte un train de mesures législatives ambitieuses Waly Diouf Bodiang répond à Pape Malick N’Dour : « Gardons le cap sur le redressement » Ousmane Sonko convoque la Nation pour dévoiler son Plan de redressement économique et social Affaire du bus : le journaliste Harouna FALL libre Polémique autour de Maodo Malick Mbaye : une caution de 800 millions CFA vivement critiquée par Adama Gaye Boubacar Boris Diop salue Boucounta Ndiaye et alerte : « Personne ne veut d’un pays où l’on mélange tout » Président Bassirou Diomaye FAYE : « Je n’ai aucune divergence avec le Premier ministre »- Advertisement -XALIMA TV PolitiqueXalima TV Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques By Xalima October 6, 2025 PolitiqueXalima TV ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine By Xalima October 6, 2025 CelebritesXalima TV Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023 By Xalima October 6, 2025 ActualitesXalima TV Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile ! By Xalima October 1, 2025