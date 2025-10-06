A la UneActualites

Dakar accueille le Premier ministre nigérien pour le Forum Invest in Sénégal

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a reçu ce lundi 6 octobre 2025 son homologue nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, dans le cadre d’une visite officielle en amont du Forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal), prévu du 7 au 8 octobre à Dakar. Cette rencontre, placée sous le signe de la coopération économique et régionale, marque un moment fort dans la relance des dynamiques diplomatiques entre les deux pays sahéliens, confrontés à des défis économiques et sécuritaires communs.

C’est dans un climat de sobriété, mais avec une forte charge symbolique, que le chef du gouvernement sénégalais a accueilli son homologue à l’aéroport international Blaise-Diagne. Cette visite du Premier ministre du Niger, dirigé depuis le coup d’État de juillet 2023 par le général Abdourahamane Tiani, revêt une dimension diplomatique particulière. Elle intervient alors que le Niger, suspendu de plusieurs instances régionales, cherche à renforcer ses liens bilatéraux avec des pays jugés alliés ou solidaires.

Ali Mahaman Lamine Zeine, ancien ministre de l’Économie et des Finances reconverti en Premier ministre de transition, est attendu au Fii Sénégal comme l’un des principaux invités d’honneur. Le forum, organisé sous l’égide du gouvernement sénégalais, a pour ambition de repositionner le pays comme une destination de choix pour les investissements sur le continent. Il réunira des chefs d’entreprise, des responsables politiques, des bailleurs de fonds et des investisseurs venus d’Afrique, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie.

Lors d’un point de presse tenu à la Primature, Ousmane Sonko a salué “la présence d’un partenaire africain important dans un contexte où l’intégration économique régionale doit primer sur les logiques d’isolement et de sanctions”. Le Premier ministre sénégalais, qui prône depuis sa nomination une politique étrangère fondée sur le panafricanisme et la souveraineté, voit dans cette visite une opportunité de “renforcer les axes Dakar-Niamey autour de projets concrets dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et de la sécurité”.

Pour sa part, Ali Mahaman Lamine Zeine a insisté sur la volonté du Niger de “travailler main dans la main avec les pays frères pour assurer le développement de la région” et a salué “l’élan de solidarité du Sénégal depuis les événements de l’an dernier”. Il devrait prendre la parole mardi lors de la cérémonie d’ouverture du forum, aux côtés d’autres personnalités africaines attendues, dont des représentants du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, pays également dirigés par des régimes militaires de transition.

La venue du Premier ministre nigérien à Dakar est perçue comme un geste fort de reconnaissance diplomatique, alors que le Sénégal, depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024, cherche à réorienter sa politique régionale vers une logique d’ouverture, en marge des pressions exercées par la CEDEAO et certains partenaires internationaux.

Au-delà de la symbolique, cette visite pourrait ouvrir la voie à de nouveaux accords de coopération, notamment dans le domaine du transport transsahélien, de la sécurité aux frontières et de l’investissement dans les secteurs stratégiques comme les mines ou l’agriculture. Une dynamique que les deux gouvernements souhaitent inscrire dans la durée, malgré un contexte géopolitique instable et un climat de méfiance persistant au sein de la sous-région.

