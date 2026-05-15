Politique

Dans les coulisses du Conseil des ministres : “aucun signe de division”, affirme Serigne Guèye Diop

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XALIMANEWS: Les tensions supposées entre les proches du Président Bassirou Diomaye Faye et les fidèles du Premier ministre Ousmane Sonko continuent d’alimenter les débats politiques.

C’est dans ce contexte que le ministre de l’Industrie, du Commerce et des PME, Serigne Guèye Diop, s’est confié à L’Observateur sur la situation au sein de l’exécutif.

Le responsable départemental de la coalition « Diomaye Président » à Mbour assure qu’au sein de l’équipe gouvernementale, les clivages politiques restent peu visibles. Il déclare : « Nous, on ne raisonne pas en termes de gouvernement Pastef ou de coalition. C’est un gouvernement tout court ». Le ministre ajoute : « Quand vous venez en Conseil des ministres, vous ne pouvez même pas savoir qui est de la coalition et qui est du Pastef ».

L’ancien maire de Sandiara reconnaît toutefois l’existence de divergences au sommet de l’État. Il affirme : « Ça se sent, bien sûr… » et qu’« il y a des divergences dans la façon de conduire l’État », tout en estimant qu’il s’agit surtout de différences d’approche.

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Il insiste cependant sur le fait que ces désaccords n’ont aucune incidence sur le fonctionnement quotidien de l’exécutif. Selon lui, « ça n’a pas d’impact sur nous, notre activité en tant que ministre, dans nos activités gouvernementales », ajoutant que l’essentiel est que « tous les ministres que nous sommes, quel que soit leur bord, s’occupent aujourd’hui de leur activité ».

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