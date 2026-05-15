Politique

« Si la loi L29 et L30 est promulguée, Barthélémy Dias retournera à la mairie de Dakar », prévient Bamba Fall

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XALIMANEWS: Le maire de la Médina, Bamba Fall, a relancé le débat politique autour de la situation de Barthélémy Dias en affirmant que ce dernier pourrait retrouver la mairie de Dakar si les dispositions des lois L29 et L30 venaient à être promulguées ou modifiées.

Selon Bamba Fall, une telle évolution juridique pourrait bouleverser l’équilibre politique dans la capitale sénégalaise. « Si la loi L29 et L30 est promulguée, Barthélémy Dias retournera à la mairie de Dakar », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que « l’opposition récupérera les 19 communes de la ville de Dakar ».

Cette sortie intervient dans un contexte marqué par les nombreuses polémiques autour de la radiation et de la déchéance de Barthélémy Dias de ses fonctions électives à la suite de ses condamnations judiciaires. L’ancien maire de Dakar avait perdu successivement son siège de député puis la tête de la municipalité, après plusieurs décisions confirmées par les juridictions sénégalaises.

Pour Bamba Fall, les textes évoqués constituent aujourd’hui un enjeu majeur pour l’avenir politique de Dakar. Derrière cette déclaration, plusieurs observateurs voient surtout un message politique adressé à la majorité au pouvoir, mais également à l’opposition qui continue de considérer Dakar comme son principal bastion électoral.

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Toutefois, sur le plan strictement juridique, un éventuel retour de Barthélémy Dias ne serait pas automatique. Même en cas de réforme des dispositions concernées, plusieurs étapes resteraient nécessaires, notamment l’interprétation des nouveaux textes, leur éventuelle rétroactivité ainsi que de possibles décisions judiciaires.

Cette déclaration de Bamba Fall risque néanmoins de raviver les tensions politiques autour de la gouvernance de Dakar, à un moment où les débats sur les réformes institutionnelles et électorales occupent une place centrale dans l’espace public sénégalais

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