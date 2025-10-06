Sports

Les Lions en pleine forme avant les dernières batailles des éliminatoires du Mondial 2026

À quelques jours du double rendez-vous décisif des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, plusieurs internationaux sénégalais se sont illustrés ce week-end dans leurs clubs respectifs. Une série de performances prometteuses pour le sélectionneur Pape Thiaw, dont l’équipe a entamé son rassemblement ce lundi à Djouba, capitale du Soudan du Sud.

Une délégation déjà à Djouba

Une première partie de la délégation sénégalaise, composée du staff technique, de plusieurs joueurs et de responsables de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a rejoint Djouba à bord d’un vol régulier d’Ethiopian Airlines.
Parmi les joueurs déjà présents figurent le capitaine Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Pape Gueye, Cheikh Niasse, Moustapha Mbow, Nampalys Mendy, Cheikh Tidiane Sabaly et Habib Diallo, appelé pour pallier le forfait de Boulaye Dia, blessé.

Le reste du groupe est attendu d’ici mardi, avant la rencontre du 10 octobre contre le Soudan du Sud, puis celle du 14 octobre à Dakar contre la Mauritanie.
Les Lions de la Téranga dominent actuellement le Groupe B avec 18 points, soit deux longueurs d’avance sur la République démocratique du Congo.

Des Lions performants en club

Pendant que certains rejoignaient le regroupement, d’autres ont brillé sur les pelouses européennes. Iliman Ndiaye, Mbaye Diagne, Abdallah Sima, Oumar Diouf, Issa Soumaré, Rassoul Ndiaye et Mbaye Niang se sont notamment distingués en inscrivant chacun un but ce week-end.

En Premier League anglaise, le duel entre Everton et Crystal Palace (1-2) a mis en lumière deux Lions : Ismaïla Sarr, passeur décisif pour l’ouverture du score des Eagles, et Iliman Ndiaye, auteur du but égalisateur sur pénalty avant la victoire des Toffees dans les arrêts de jeu. Pape Matar Sarr et Tottenham ont également remporté une précieuse victoire à Leeds (2-1).

Sima, Soumaré et Rassoul Ndiaye décisifs en Ligue 1

En France, Abdallah Sima a offert la victoire à Lens (2-1) face à Auxerre, inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs à la 96e minute.
À Le Havre, Issa Soumaré et Rassoul Ndiaye ont chacun marqué lors du nul (2-2) face à Rennes, dirigé par l’ancien international Habib Bèye.

Oumar Diouf brille en Belgique

En Belgique, le jeune Oumar Diouf continue d’impressionner. L’attaquant du RFC Liège a inscrit son sixième but de la saison et délivré une passe décisive dans la victoire (5-0) contre Genk-23. Il est actuellement le meilleur buteur de son club. Son compatriote El Hadji Seck (Gent) a également trouvé le chemin des filets face à Brugge-23.

Les “Mbaye” en feu en Turquie

En Turquie, Mbaye Diagne poursuit sa belle série avec Amedspor. L’ancien attaquant de Galatasaray a signé un doublé face à Keciorengucu, portant son total à huit réalisations cette saison, malgré un pénalty manqué.
Son homonyme Mbaye Niang s’est aussi illustré avec Genclerbirligi, inscrivant un but sur pénalty et délivrant une passe décisive, confirmant son bon début de saison en Super Lig.

Des passeurs inspirés

Plusieurs Lions se sont distingués par leurs passes décisives : Pape Gueye (Villarreal) en Liga, auteur d’un service sur l’unique but contre le Real Madrid (1-3), et Dame Gueye (Le Mans), passeur lors du nul (2-2) contre Troyes en Ligue 2 française.

Des signaux positifs pour Pape Thiaw

Ces performances en club interviennent à un moment clé. À l’approche du sprint final des éliminatoires, la forme étincelante de plusieurs cadres et jeunes talents du Sénégal constitue un atout majeur pour le sélectionneur Pape Thiaw.
L’objectif est clair : assurer la qualification pour la Coupe du monde 2026 et consolider la dynamique victorieuse du groupe.

avec l’aps.sn

