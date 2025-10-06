Opinions

Recentrer le débat national sur l’essentiel : l’appel du Premier ministre à la diaspora et au développement Par Mamadou Diop Decroix

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
5 Min Read

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’adressant à la diaspora sénégalaise depuis Milan, a lancé un appel public à l’épargne (APE) en donnant l’exemple de la contribution de la diaspora italienne d’Amérique ou de la diaspora turque en Allemagne dans l’édification économique de leurs pays respectifs. Pour assurer le succès de cet appel public à l’épargne et, d’une manière générale, les objectifs du plan de redressement économique et social et de l’Agenda 2050, il a appelé à un recentrage du débat public sur nos priorités de développement et non sur des faits divers. « On ne discute pas économie, agriculture, éducation, investissements » dit-il. Ce message s’adresse, insiste-t-il, à tous les Sénégalais. Oui assurément dès lors que tout le monde est concerné par les plans et les programmes mais, selon moi, ceux qui soutiennent les nouvelles orientations politiques sont les premiers interpellés. A propos de ce qui a été dit à Milan, la mise en œuvre sera aussi de porter les objectifs auprès des populations notamment en explicitant davantage l’expérience de la diaspora italienne ou turque ou d’autres encore.
Il est vrai que les réseaux sociaux offrent de multiples opportunités pour un travail de masse rapide et efficace mais la finalité restera toujours le terrain. En somme, rien ne peut remplacer la présence physique et la chaleur humaine qui motive, qui galvanise et qui met à niveau dans un rapport de réciprocité. Comment y arriver doit être la seule préoccupation.
Quel est dès lors l’intérêt de croiser le fer sur la question de savoir si ceux qui sont allés à Milan ont pris le TGV ou un Airbus A380 ou s’ils ont marché à pied ? L’essentiel est qu’ils étaient là et ont probablement bien écouté et compris le message.
C’est par cette dynamique de focus sur l’essentiel dans le débat public et de descentes sur le terrain pour expliquer, que la tendance actuelle sera inversée. C’est aussi, me semble-t-il, le premier combat à remporter parce que c’est un combat politique, idéologique et culturel à côté des tâches étatiques et techniques. Sans une victoire décisive sur ce terrain, les préoccupations de fond ne seront pas portées comme il le faut aux populations et cela impactera la marche vers l’avant.
Comment développer les joint-ventures annoncés dans un esprit professionnel de sérieux et de rigueur pour encourager et rassurer les futurs partenaires ?
Comment s’organiser dans la discipline pour mener le travail d’explication, de mise à niveau et surtout de mobilisation autour des objectifs assignés pour changer nos réalités ?
Les stratégies de prise en charge politique doivent répondre à ces questions et accompagner la prise en charge gouvernementale que font les ministres, directeurs et techniciens. Il convient de repérer dans le discours des hautes autorités ce qui relève du mot d’ordre qu’il faut s’efforcer de mettre en œuvre. Une telle dynamique de contact avec les larges masses du peuple travailleur est ce qui transforme les appels et les mots d’ordre « en force matérielle » capable de changer les choses. Bien sûr les faits divers sont un aspect de notre vie en société et doivent nous intéresser mais plutôt sous l’angle de mieux comprendre nos ressorts sociaux dans leurs forces et leurs faiblesses pour en féconder des politiques de renforcement des aspects positifs et de rectification des faiblesses. Mais lorsque les faits divers finissent par cannibaliser les grands défis et les grandes menaces qui pèsent sur l’avenir de nos enfants, il importe de s’ajuster. Nous en sommes là aujourd’hui. Transformer les difficultés en opportunités a été la voie que d’autres ont suivie pour être aujourd’hui sur les cimes du monde.
Nous le pouvons et nous le ferons sans aucun doute !

Mamadou Diop Decroix

Share This Article
Previous Article Pape Mahawa Diouf devant la justice : six mois de prison requis dans l’affaire Aser
Next Article La dette cachée, le Fmi et la couverture Par Mamadou Diop Decroix
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

Macky Sall, le Fric au Cœur (par Marvel Ndoye)

Opinions

Piratage massif aux Impôts et Domaines : un ingénieur sénégalais en cybersécurité tire la sonnette d’alarme

Opinions

Interdiction des téléphones portables dans les écoles au Sénégal : entre nécessité éducative et débat sociétal

Opinions

LE SÉNÉGALAIS EST CONTRADICTOIRE DANS SON ATTITUDE ET DANS SES ATTENTES.

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Les Lions en pleine forme avant les dernières batailles des éliminatoires du Mondial 2026

A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !