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Dialogue national : l’APR refuse de participer aux consultations annoncées par le chef de l’État

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XALIMANEWS: À travers un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima, l’Alliance Pour la République (APR) a annoncé qu’elle ne prendra pas part au « Dialogue national » prévu du 21 au 31 mai 2026 à l’initiative du Président de la République.

Dans sa déclaration, le parti de Macky Sall dénonce une rupture avec ce qu’il considère comme une « tradition de dialogue républicain, transparent et inclusif », affirmant que les nouvelles consultations se déroulent sans termes de référence clairement définis.

L’APR critique également le format retenu par les autorités, estimant que plusieurs acteurs majeurs de la scène politique nationale, notamment des partis et coalitions significatifs, auraient été délibérément ignorés. Le parti s’interroge ainsi sur « les sujets inscrits à l’agenda, le timing, le ciblage et les finalités » de ces rencontres.

Selon le Secrétariat exécutif national de l’APR, ces consultations seraient « largement en deçà » des dispositions du décret de 2016 portant création et organisation du comité de pilotage du dialogue national, lequel consacre le 28 mai comme Journée du dialogue national.

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En conséquence, le parti dirigé par ses instances nationales affirme avoir pris une « position nette et sans équivoque » en décidant de ne désigner aucun représentant pour participer aux consultations annoncées par le chef de l’État.

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