Babacar Fall libéré pour raisons médicales après une crise en détention

Le journaliste Babacar Fall a été libéré ce mercredi, après avoir subi une crise médicale alors qu’il était en détention, ont indiqué plusieurs sources proches du dossier.

Arrêté à la suite de son interview avec Madiambal Diagne, actuellement en fuite, Babacar Fall avait été placé en garde à vue avant d’être pris d’un malaise. Examiné par un médecin, son état de santé a été jugé incompatible avec la poursuite de la détention, ce qui a conduit à sa libération pour raisons médicales.

Selon les informations disponibles, le journaliste se trouve actuellement sous surveillance médicale et se remet progressivement de la crise. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur les suites de la procédure judiciaire ouverte après son interpellation.

L’arrestation de Babacar Fall avait suscité une vague de réactions dans les milieux de la presse et des droits humains, plusieurs voix appelant à sa libération immédiate et à la préservation de la liberté d’expression.

