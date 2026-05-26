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Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale

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 L’ancien Premier ministre Ousmane Sonko a été élu, mardi, président de l’Assemblée nationale après avoir retrouvé ses fonctions de député.

Il a été élu avec 132 voix (1 abstention et 0 contre) sur les 133 exprimées, en l’absence des députés de l’opposition qui contestent la légalité de sa réintégration en tant que député.

Il succède ainsi à Malick Ndiaye et devient la deuxième personnalité de l’Etat.

Ousmane Sonklo a été limogé, vendredi soir, de ses fonctions de chef du gouvernement par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Malick Ndiaye conserve tout de même son siège de député.

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L’ancien Premier ministre devient ainsi le deuxième président de la quinzième législature.

aps.sn

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