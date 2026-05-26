Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale

L’ancien Premier ministre Ousmane Sonko a été élu, mardi, président de l’Assemblée nationale après avoir retrouvé ses fonctions de député.

Il a été élu avec 132 voix (1 abstention et 0 contre) sur les 133 exprimées, en l’absence des députés de l’opposition qui contestent la légalité de sa réintégration en tant que député.

Il succède ainsi à Malick Ndiaye et devient la deuxième personnalité de l’Etat.

Ousmane Sonklo a été limogé, vendredi soir, de ses fonctions de chef du gouvernement par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Malick Ndiaye conserve tout de même son siège de député.

L’ancien Premier ministre devient ainsi le deuxième président de la quinzième législature.

aps.sn