Mimi Touré et Abdourahmane Diouf : le Président apporte des précisions devant le bureau politique

Devant le bureau politique de Pastef, réuni hier, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a abordé plusieurs dossiers sensibles qui agitent actuellement l’espace politique. Selon les informations rapportées par le journal Libération, le chef de l’État est revenu sur le rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) qui mettrait en cause Aminata “Mimi” Touré.

D’après Libération, le Président a estimé que ce rapport aurait été « commandité » par l’ancien chef de l’État Macky Sall. « Mais on verra », aurait-il ajouté, une formule brève que le quotidien interprète comme le signe d’une prudence maintenue en attendant des clarifications ou des éléments supplémentaires.

Toujours selon le même journal, le président Diomaye Faye a également évoqué le cas d’Abdourahmane Diouf, concerné par des soupçons de surfacturation. Le chef de l’État aurait indiqué que des vérifications sont actuellement en cours, laissant entendre que les conclusions ne sont pas encore disponibles.

En se prononçant ainsi devant les cadres de son parti — toujours selon les sources médiatiques —, le Président semble vouloir traiter ouvertement les dossiers qui suscitent interrogations et tensions au sein de la majorité, tout en maintenant une ligne prudente dans l’attente des résultats officiels des différentes investigations.