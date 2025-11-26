A la UneInternational

Guinée-Bissau : le président Embaló arrêté, la situation devient explosive

diatiger
By
diatiger
1 Comment
1 Min Read

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a été arrêté mercredi 26 novembre vers midi au palais présidentiel, selon ses propres déclarations à Jeune Afrique. Il se dit victime d’un coup d’État, alors que le chef d’état-major des armées, son adjoint et le ministre de l’Intérieur auraient été arrêtés en même temps.

Le président sortant revendique la victoire au scrutin du 23 novembre avec 65 % des voix, mais son principal rival, Fernando Dias de Costa, affirme également avoir remporté l’élection.

Des tirs ont été entendus près du palais présidentiel, selon l’AFP, alors que la situation sécuritaire reste tendue. Aucun communiqué officiel n’a encore été publié par les autorités pour confirmer ces événements.

La Guinée-Bissau, pays régulièrement secoué par des crises politiques et militaires, traverse à nouveau une période d’incertitude majeure, et la communauté internationale suit de près l’évolution de la situation.

Share This Article
Previous Article Thiaroye : hommage national aux tirailleurs sénégalais à l’occasion du 81ᵉ anniversaire du massacre
Next Article Guinée-Bissau : le Front populaire accuse le président Embaló de “simuler un coup d’État” pour empêcher la publication des résultats électoraux
1 Comment

  • Il participait à une 3eme mandat auquel il n’avait pas droit
    C’est une sorte de retour à l’ordre constitutionnel pour parler comme ceux qui protègent les délinquants électoraux en Afrique

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Ayib Daffé recadre Diomaye Faye : “Sans Pastef, aucune coalition n’existerait aujourd’hui”

By
Xalima
SportsXalima TV

Montréal célèbre la lutte sénégalaise : un festival historique signé Beuz Pro

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Abdou MBOW: “Nous avons un Premier ministre qui a un problème psychologique avec la verité”

By
Xalima
A la UnePolitique

Tera-meeting : une démonstration de force pour gérer les tensions internes plutôt que les priorités du peuple, selon Maurice Soudieck Dione, politologue invité d’Objection (Sud FM)

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Conseil des ministres : le Premier Ministre présente les orientations gouvernementales en matière de sécurité alimentaire et de résilience

A la UneActualites

‘Sunu Champion’ : le pari du Président pour rebâtir un secteur privé national fort

International

Guinée-Bissau : vague d’arrestations après la tentative de coup d’État — Domingos Simões Pereira et le candidat Fernando Dias da Costa interpellés

A la UneInternational

Guinée-Bissau : le Front populaire accuse le président Embaló de “simuler un coup d’État” pour empêcher la publication des résultats électoraux

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Everton : David Moyes minimise l’incident entre Gana Guèye et Michael Keane

Football Sports

Colère sur le terrain : Gana Guèye gifle un coéquipier et reçoit un carton rouge direct

A la Une Football

Le Sénégal dépose sa candidature pour accueillir la CAN entre 2031 et 2035

Football Sports

Achraf Hakimi, Ballon d’Or africain 2025 : la consécration d’un leader

Football Sports

Classement FIFA : le Japon dépasse le Sénégal, mais les Lions restent en chapeau 2