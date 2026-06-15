Mondial 2026 : les Éléphants offrent à l’Afrique son premier succès.

XALIMANEWS: La Côte d’Ivoire a remporté une précieuse victoire face à l’Équateur (1-0) lors de son premier match de la Coupe du monde 2026. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Amad Diallo, parfaitement servi par Wilfried Singo. ￼

Grâce à ce succès, les Éléphants prennent un excellent départ dans le groupe E et deviennent surtout la première sélection africaine à décrocher une victoire dans cette Coupe du monde 2026. Une performance qui confirme les ambitions de la bande à Emerse Faé sur la scène mondiale. ￼

Portée par une équipe solide et disciplinée, la Côte d’Ivoire a su faire la différence au bon moment pour s’offrir trois points précieux avant les prochaines échéances du tournoi. Les Ivoiriens envoient ainsi un message fort à leurs adversaires et à tout le continent africain.