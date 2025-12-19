Societe

Virage majeur : la justice ordonne enfin l’expertise réclamée pour l’épouse de Madiambal

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
1 Min Read

XALIMANEWS: Le juge du PJF a ordonné une expertise médicale complémentaire pour Mabintou Diaby, épouse du journaliste Madiambal Diagne, détenue depuis septembre dans l’affaire du marché public de 21 milliards signalé par la CENTIF. La défense salue une première victoire après une demande restée sans suite depuis octobre. L’état de santé de Mme Diaby, hospitalisée puis admise au Pavillon spécial, pourrait peser sur la suite du dossier. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, escroquerie sur deniers publics et blanchiment de capitaux. Son mari est visé par un mandat d’arrêt et une demande d’extradition

Share This Article
Previous Article Monnaie africaine : Ousmane Sonko appelle à rompre avec la dépendance et la résignation.
Next Article Le Peuple porte les Lions : un dernier rugissement avant la CAN 2025
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Calmos, tranquillos, Diomaye n’est pas Président de la CEDEAO

Societe

Abass Fall explose de colère après la libération de Bougar : « Quelle honte pour ce pays ! »

Societe

Justice : le maire de Dakar Abass Fall traîne Bougar Diouf en justice, l’UPS annonce une riposte

Societe

Douleur et émotion : décès de Coumba Baldé, mère du lutteur Pokola Baldé

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

« Ramenez la deuxième étoile » : Diomaye exhorte les Lions.

Sports

CAN 2025: Le drapeau levé, la mission lancée, les Lions en route

A la Une Football

CÉRÉMONIE REMISE DE DRAPEAU A L’ÉQUIPE NATIONALE.

Football Sports

Les Lions attendus au Palais pour la remise du Drapeau national

Sports

CAN 2025 : Le défenseur sénégalais Ilay Camara forfait pour blessure