Virage majeur : la justice ordonne enfin l’expertise réclamée pour l’épouse de Madiambal

XALIMANEWS: Le juge du PJF a ordonné une expertise médicale complémentaire pour Mabintou Diaby, épouse du journaliste Madiambal Diagne, détenue depuis septembre dans l’affaire du marché public de 21 milliards signalé par la CENTIF. La défense salue une première victoire après une demande restée sans suite depuis octobre. L’état de santé de Mme Diaby, hospitalisée puis admise au Pavillon spécial, pourrait peser sur la suite du dossier. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, escroquerie sur deniers publics et blanchiment de capitaux. Son mari est visé par un mandat d’arrêt et une demande d’extradition