Le Peuple porte les Lions : un dernier rugissement avant la CAN 2025

XALIMANEWS: Le stade Léopold Sédar Senghor a vibré hier au rythme d’un ultime rendez-vous chargé d’émotions. Devant une marée humaine venue très tôt remplir les gradins, les Lions du Sénégal ont effectué leur dernière séance d’entraînement avant leur départ pour Tanger, où ils établiront leur camp de base pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Baptisée “Tàggatoo”, cette séance d’adieu symbolisait le dernier moment de communion entre l’équipe nationale et son public. Envahi dès les premières heures de l’après-midi, le stade Senghor s’est transformé en un véritable temple du patriotisme, offrant un cadre exceptionnel pour cet ultime échange entre supporters et joueurs.

Les Lions, qui se sont offerts un chaleureux bain de foule jeudi après-midi, ont pu mesurer l’ampleur de l’attente et de l’espoir placés en eux. Chants, drapeaux, sifflets, fumigènes : tout y était pour rappeler à la bande à Aliou Cissé la ferveur populaire qui les accompagne à chaque grande échéance.

Le Sénégal quittera Dakar ce vendredi, direction Tanger, à trois jours du coup d’envoi de la CAN 2025. Logés dans le groupe D, les Lions rejoindront ainsi les autres sélections qui ont déjà, pour la plupart, rallié leurs camps de base à travers le Maroc.

L’heure est désormais à la concentration, mais l’image de cette foule compacte, fidèle et en fusion restera comme le dernier souffle du peuple pour pousser les Lions vers la conquête du sacre continental

