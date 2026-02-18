Conseil des ministres du 18 février : plusieurs postes stratégiques renouvelés

XALIMANEWS: Le Président de la République a procédé à une série de nominations lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 février 2026, marquant des changements à des postes clés de l’administration.

À la Présidence de la République, le Colonel (er) Tabasky Diouf est nommé Président du Conseil de Surveillance de la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS), en remplacement de Babacar Diagne.

Au ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Salomon Diedhiou prend la tête du Centre national d’action antimines (CNAMS).

Du côté des Finances, Assane Ndir est nommé Administrateur du Fonds spécial de soutien au secteur de l’Énergie, tandis que le magistrat Mamané Djitté devient Président du Conseil d’administration de cette structure.

Dans le secteur de l’Éducation, Pape Abdou Dia est désigné Directeur de la maintenance des constructions scolaires.

Au ministère des Transports, Abdoul Aziz Mbodji est nommé Président du Conseil d’administration de l’AIBD SA.

Enfin, au ministère de l’Urbanisme, Pape Abdourahmane Dabo devient Directeur général de la SN HLM, tandis qu’El Hadji Mamadou Gueye est nommé Directeur de l’Architecture.

Ces nominations traduisent un réajustement stratégique dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l’énergie, les transports et l’habitat