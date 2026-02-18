Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Habib Beye est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Écarté du Stade Rennais ce mercredi, l’ancien international sénégalais rebondit rapidement sur le banc phocéen.

Un retour symbolique pour Beye, qui connaît bien la maison marseillaise pour y avoir évolué comme joueur entre 2003 et 2007, période durant laquelle il s’était imposé comme un cadre de l’équipe.

Avec cette nomination, l’OM fait le choix d’un technicien au caractère affirmé et attaché à l’identité du club. Un nouveau défi de taille attend désormais Habib Beye, chargé de relancer la dynamique sportive des Olympiens.

Share This Article
Previous Article Conseil des ministres du 18 février : plusieurs postes stratégiques renouvelés
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Lutte

« Géant du Baol » contre « Ndiago’Or » : le choc de la saison 2025-2026, ce dimanche

Sports

Les “aveux” qui fissurent la Can— L’arbitrage au banc des accusés, la CAF face à sa responsabilité

Sports

Affaire des supporters arrêtés au Maroc: « Une simple publication aurait suffi», Amanekh appelle les joueurs à agir

Sports

Premier match et première victoire : Sarr s’impose comme un atout pour Chelsea

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Sports

Pape Matar Sarr exige la libération des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN

Lutte

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »

Lutte

Arène nationale : Franc trop fort pour Tapha Tine