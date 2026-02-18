Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

XALIMANEWS: Habib Beye est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Écarté du Stade Rennais ce mercredi, l’ancien international sénégalais rebondit rapidement sur le banc phocéen.

Un retour symbolique pour Beye, qui connaît bien la maison marseillaise pour y avoir évolué comme joueur entre 2003 et 2007, période durant laquelle il s’était imposé comme un cadre de l’équipe.

Avec cette nomination, l’OM fait le choix d’un technicien au caractère affirmé et attaché à l’identité du club. Un nouveau défi de taille attend désormais Habib Beye, chargé de relancer la dynamique sportive des Olympiens.