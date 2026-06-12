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Procès Jérôme Bandiaky : le dossier renvoyé au 8 juillet pour audition d’un témoin clé

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XALIMANEWS: Le procès de Jérôme Bandiaky a été de nouveau examiné devant le tribunal correctionnel. À l’issue des débats, les juges ont décidé de renvoyer l’affaire au 8 juillet prochain afin de permettre la citation et l’audition d’un témoin jugé essentiel à la manifestation de la vérité.

Ce témoin, Ndiadiack Diop, est considéré comme une pièce importante du dossier. Sa comparution est attendue pour éclairer certains éléments de l’enquête et permettre à la justice de poursuivre l’examen des faits dans de meilleures conditions.

Ce renvoi intervient alors que Jérôme Bandiaky reste en détention. Ses avocats estiment nécessaire de finaliser toutes les démarches utiles afin que le dossier puisse être jugé dans les délais fixés par la juridiction.

Initialement, il était poursuivi pour détention illégale d’armes et de munitions, obtention d’avantages indus, escroquerie au service et usurpation de fonction. Ces accusations ont ensuite évolué au fil de la procédure judiciaire.

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Le 15 novembre 2025, il a été inculpé par le juge du 3ᵉ cabinet pour assassinat dans le cadre de l’enquête liée à la disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou. D’autres charges graves ont également été retenues contre lui, notamment la séquestration, les menaces de mort et le viol.

Depuis le début de l’affaire, Jérôme Bandiaky conteste fermement l’ensemble des accusations portées contre lui. Sur le volet des avantages indus, il soutient que l’appartement de fonction évoqué dans le dossier lui avait été attribué légalement dans le cadre de ses missions de sécurité rapprochée, sous l’ancienne Première ministre Aminata Touré.

Le rendez-vous judiciaire du 8 juillet s’annonce donc crucial, avec l’audition attendue du témoin Ndiadiack Diop et la poursuite de l’examen d’un dossier particulièrement sensible. Cette affaire continue de susciter une forte attention en raison de la gravité des faits reprochés et des zones d’ombre entourant la disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou.

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