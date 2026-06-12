Sénégal-Gambie : Diomaye Faye et Adama Barrow renforcent leur partenariat stratégique

XALIMANEWS: Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue gambien, Adama Barrow, ont salué le succès de la quatrième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien, clôturée ce vendredi à Dakar. Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur volonté de consolider davantage le partenariat stratégique entre leurs pays au service de leurs populations et de l’intégration régionale.

Selon un communiqué du ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, les deux dirigeants se sont félicités du bon déroulement de cette rencontre de haut niveau et ont renouvelé leur engagement à œuvrer ensemble pour renforcer la coopération bilatérale.

En visite de travail au Sénégal, le président gambien a participé aux travaux du Conseil présidentiel sénégalo-gambien aux côtés du chef de l’État sénégalais. Cette session a été précédée, les 9 et 10 juin, d’une réunion ministérielle consacrée à l’évaluation des décisions prises lors des précédentes rencontres et à l’identification de nouvelles priorités de coopération.

À l’issue des travaux, les présidents Faye et Barrow ont adopté les recommandations formulées par les experts et les ministres. Ils ont également instruit les structures compétentes des deux pays de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre rapide.

Les deux chefs d’État ont par ailleurs salué l’excellence des relations entre le Sénégal et la Gambie, qu’ils ont décrites comme reposant sur la fraternité, la confiance mutuelle, la solidarité et une vision commune de l’intégration régionale.

Le communiqué souligne également les progrès réalisés dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, l’énergie, les transports, la sécurité, la gestion des frontières, la pêche, l’agriculture, l’éducation, la santé, le tourisme ainsi que la coopération judiciaire.

Dans cette dynamique, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d’accélérer la réalisation de projets structurants visant à renforcer la connectivité entre les deux pays, faciliter la libre circulation des personnes et des biens et promouvoir une intégration économique plus poussée au profit des populations.

Sur le plan sécuritaire, Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow ont insisté sur la nécessité de poursuivre et d’intensifier la coopération entre les forces de défense et de sécurité sénégalaises et gambiennes. Cette collaboration vise notamment à lutter contre la criminalité organisée, les trafics illicites, l’extrémisme violent et toutes les menaces susceptibles de compromettre la stabilité de la sous-région.

Les deux présidents ont également échangé sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont réaffirmé leur attachement aux principes de paix, de stabilité, de démocratie, de bon voisinage et de solidarité au sein de Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, de Union africaine et des Organisation des Nations Unies.

Enfin, le président gambien a exprimé sa profonde gratitude à son homologue sénégalais, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui lui ont été réservés durant son séjour à Dakar.