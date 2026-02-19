Assemblée nationale : Ousmane Sonko face aux députés le 24 février

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko se présentera devant l’Assemblée nationale le mardi 24 février prochain, dans le cadre de la séance des questions d’actualité.

L’annonce a été faite mercredi lors du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement a précisé qu’il fera face aux députés avec l’ensemble des membres du gouvernement à l’occasion de cette session trimestrielle.

La dernière séance de ce rendez-vous parlementaire remonte au 28 novembre 2025.

Organisées conformément à l’article 104 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les questions d’actualité constituent un mécanisme de contrôle de l’action gouvernementale par les députés