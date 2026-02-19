Politique

Assemblée nationale : Ousmane Sonko face aux députés le 24 février

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko se présentera devant l’Assemblée nationale le mardi 24 février prochain, dans le cadre de la séance des questions d’actualité.

L’annonce a été faite mercredi lors du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement a précisé qu’il fera face aux députés avec l’ensemble des membres du gouvernement à l’occasion de cette session trimestrielle.

La dernière séance de ce rendez-vous parlementaire remonte au 28 novembre 2025.

Organisées conformément à l’article 104 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les questions d’actualité constituent un mécanisme de contrôle de l’action gouvernementale par les députés

Share This Article
Previous Article Kahone : hébergé par la famille, L. Sall enlève leur fillette de 5 ans et la tue, le film du crime atroce
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Sonko devant les députés : ce qui se joue le 24 février

Opposition

Le gouvernement annonce l’ouverture d’une enquête après le décès d’un étudiant à l’UCAD

A la UnePolitique

Ousmane Sonko: « Des politiciens financent des étudiants pour brûler les universités »

Politique

Keur Massar Nord : pourquoi Makhtar Dramé incarne le leadership de demain

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Sports

Pape Matar Sarr exige la libération des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN

Lutte

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »

Lutte

Arène nationale : Franc trop fort pour Tapha Tine