Kahone : hébergé par la famille, L. Sall enlève leur fillette de 5 ans et la tue, le film du crime atroce

XALIMANEWS: Le village de Kanda Fodé Bayo, dans la commune de Kahone, est plongé dans la consternation après le meurtre tragique d’une fillette de 5 ans.

Selon des informations rapportées par Libération, l’enfant, identifiée sous les initiales D. Sow, a été enlevée en pleine nuit alors qu’elle dormait dans la chambre de ses parents. Le principal suspect, Lamine Sall, un homme d’une trentaine d’années hébergé par la famille depuis environ deux semaines, l’aurait conduite dans un bâtiment inachevé où le drame s’est produit.

Le rapport du médecin légiste fait état de blessures d’une extrême gravité, confirmant la violence des faits. Après son acte, le mis en cause aurait tenté de prendre la fuite.

Il a finalement été interpellé à la gare de Nioro alors qu’il s’apprêtait à quitter la zone.

Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes et les motivations de ce crime qui a profondément choqué les populations locales.