Depeches

Kahone : hébergé par la famille, L. Sall enlève leur fillette de 5 ans et la tue, le film du crime atroce

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le village de Kanda Fodé Bayo, dans la commune de Kahone, est plongé dans la consternation après le meurtre tragique d’une fillette de 5 ans.

Selon des informations rapportées par Libération, l’enfant, identifiée sous les initiales D. Sow, a été enlevée en pleine nuit alors qu’elle dormait dans la chambre de ses parents. Le principal suspect, Lamine Sall, un homme d’une trentaine d’années hébergé par la famille depuis environ deux semaines, l’aurait conduite dans un bâtiment inachevé où le drame s’est produit.

Le rapport du médecin légiste fait état de blessures d’une extrême gravité, confirmant la violence des faits. Après son acte, le mis en cause aurait tenté de prendre la fuite.

Il a finalement été interpellé à la gare de Nioro alors qu’il s’apprêtait à quitter la zone.

Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes et les motivations de ce crime qui a profondément choqué les populations locales.

DEPECHES

Émeutes à l’UCAD : les cerveaux présumés des saccages identifiés et envoyés devant le juge, selon le procureur
Affaire des homosexuels : Magib Seck fait des révélations sur une soirée chez Pape Cheikh, les gendarmes à la recherche des participants
Keur Massar : la Brigade de Recherches interpelle quatre nouveaux suspects dans l’affaire Pape Cheikh et Cie
Incendie au ministère des Finances : aucune victime, la situation sous contrôle
Share This Article
Previous Article Homosexualité…: Vers un durcissement des peines au Sénégal
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Trafic de migrants et faux documents : un artiste arrêté dans une vaste affaire

A la UneDepeches

Décès d’Abdoulaye Ba : bras de fer entre le parquet, les étudiants et les médecins

Depeches

Louga : une course folle entre automobilistes fait deux morts, dont une femme enceinte

Depeches

Air Sénégal : Le cycle infernal des compagnies nationales

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Sports

Pape Matar Sarr exige la libération des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN

Lutte

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »

Lutte

Arène nationale : Franc trop fort pour Tapha Tine