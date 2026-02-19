Actualites

RTS : L’Intersyndicale réclame la destitution immédiate de Pape Alé Niang (Communiqué)

XALIMANEWS: La tension monte d’un cran à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Dans un communiqué officiel, l’Intersyndicale SYNPICS–SYNPAP annonce que les cinq syndicalistes convoqués à la Section de recherches ont été libérés après près de dix heures d’audition, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux.

Pour les représentants des travailleurs, cette issue confirme le caractère « infondé et politique » de la plainte déposée contre eux. Ils dénoncent une tentative d’intimidation et des pratiques qu’ils jugent incompatibles avec la mission d’un service public d’information.

Face à ce qu’ils qualifient de « dérive grave », les syndicats haussent le ton. L’Intersyndicale estime que le Directeur général, Pape Alé Niang, a « perdu toute légitimité morale et professionnelle » et exige sa démission ou sa destitution immédiate afin de préserver l’intégrité de la RTS et l’intérêt général.

Les syndicalistes demandent également la levée sans délai de la suspension de l’accord d’entreprise et la reddition de comptes des responsables des décisions contestées.

Dans un avertissement solennel, les agents de la RTS préviennent qu’ils n’excluent aucune action légale et pacifique — grèves, sit-in, rassemblements ou mobilisation nationale — si les autorités tardent à intervenir.

Homosexualité…: Vers un durcissement des peines au Sénégal
Homosexualité…: Vers un durcissement des peines au Sénégal
Conseil des ministres du 18 février : plusieurs postes stratégiques renouvelés
communiqué du Conseil des ministres du mercredi 18 février 2026

L’Intersyndicale appelle enfin les autorités à agir rapidement pour éviter « une crise sociale et institutionnelle majeure », affirmant rester mobilisée jusqu’au rétablissement du respect des droits des travailleurs et des accords collectifs.

Assemblée nationale : Ousmane Sonko face aux députés le 24 février
