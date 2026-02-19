Politique

Mort d’Aïssatou Ba à Kaffrine: l’APR condamne une agression criminelle et exige justice

XALIMANEWS: Le Mouvement national des femmes de l’Alliance pour la République (APR) a exprimé sa profonde tristesse suite au décès d’Aïssatou Ba, deuxième adjointe au maire de Kaffrine, survenu après l’agression dont elle avait été victime le 2 novembre 2025.

Dans un communiqué publié ce 19 février 2026 à Dakar, la structure féminine du parti indique que leur camarade a succombé aux suites de cette violente attaque, faisant part de sa vive émotion et de sa consternation face à cette perte.

Le Mouvement a rendu hommage à une militante dévouée, engagée à la fois pour son parti et pour le développement de la ville de Kaffrine. Il a salué une élue de proximité, reconnue pour son implication sur le terrain et son engagement constant au service des populations.

Dans la même déclaration, les responsables ont fermement condamné ce qu’ils qualifient d’acte criminel et inacceptable. Ils ont appelé le procureur de la République près le tribunal de Kaffrine à ouvrir une enquête judiciaire afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier les responsables.

Le Mouvement national des femmes de l’APR insiste sur la nécessité de faire toute la lumière sur cette affaire et de rendre justice à la victime.

DEPECHES

« Le rapport ne m’impute aucune infraction » : Abdoulaye Diouf Sarr réagit sur les fonds Covid-19 à sa convocation…
« Le rapport ne m’impute aucune infraction » : Abdoulaye Diouf Sarr réagit sur les fonds Covid-19 à sa convocation…
Assemblée nationale : Ousmane Sonko face aux députés le 24 février
Après son limogeage, Bassirou Kébé réagit : « Le combat continue »

Au nom de l’ancien président Macky Sall, des dirigeants et de l’ensemble des militants du parti, la structure féminine a présenté ses condoléances émues à la famille de la défunte ainsi qu’à ses proches, saluant la mémoire d’une femme engagée, loyale et profondément attachée au service public.

