A la UneSports

Primes des Lions : toujours rien

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Un mois après les annonces faites au lendemain du sacre des Lions de la Teranga au Maroc, les récompenses promises tardent toujours à être versées. Dans l’euphorie nationale du 20 janvier, le président Bassirou Diomaye Faye avait pourtant décidé d’accorder des gratifications exceptionnelles aux joueurs, au staff technique ainsi qu’à l’ensemble de la délégation officielle.

Mais selon Les Échos dans sa parution de ce vendredi 20 février, aucune somme n’a, à ce jour, été décaissée. Les bénéficiaires attendent toujours de percevoir leurs primes, dans un climat d’impatience qui grandit, même si les principaux concernés préfèrent rester discrets.

Le journal indique également que des appels sont lancés pour une intervention du chef de l’État auprès du ministre des Finances, Cheikh Diba, afin d’accélérer la mise en œuvre de cet engagement présenté comme une reconnaissance nationale.

Pour rappel, chaque joueur doit recevoir une prime de 75 millions de francs CFA, accompagnée d’un terrain de 1 500 m² sur la Petite Côte. Les membres de l’encadrement technique et de la Fédération sénégalaise de football sont censés percevoir 50 millions chacun, tandis que les autres membres de la délégation doivent bénéficier d’un montant de 20 millions de francs CFA.

DEPECHES

Primes des Lions : toujours rien
Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme
Sénégal : vers une meilleure planification des événements religieux
Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille
Share This Article
Previous Article Primes des Lions : toujours rien
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Dernière minute: Abdou Nguer placé sous mandat de dépôt, le jour du jugement connu

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

A la UneActualites

Affaire des présumés homosexuels : Pape B. B. Ndiaye arrêté, l’enquête révèle un réseau, d’autres chutes à venir

A la UneActualites

Affaire présumée d’homosexualité/ arrestation du journaliste Pape. B. B. Ndiaye: Ce qu’il faut savoir

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme

Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars