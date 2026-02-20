Primes des Lions : toujours rien

XALIMANEWS: Un mois après les annonces faites au lendemain du sacre des Lions de la Teranga au Maroc, les récompenses promises tardent toujours à être versées. Dans l’euphorie nationale du 20 janvier, le président Bassirou Diomaye Faye avait pourtant décidé d’accorder des gratifications exceptionnelles aux joueurs, au staff technique ainsi qu’à l’ensemble de la délégation officielle.

Mais selon Les Échos dans sa parution de ce vendredi 20 février, aucune somme n’a, à ce jour, été décaissée. Les bénéficiaires attendent toujours de percevoir leurs primes, dans un climat d’impatience qui grandit, même si les principaux concernés préfèrent rester discrets.

Le journal indique également que des appels sont lancés pour une intervention du chef de l’État auprès du ministre des Finances, Cheikh Diba, afin d’accélérer la mise en œuvre de cet engagement présenté comme une reconnaissance nationale.

Pour rappel, chaque joueur doit recevoir une prime de 75 millions de francs CFA, accompagnée d’un terrain de 1 500 m² sur la Petite Côte. Les membres de l’encadrement technique et de la Fédération sénégalaise de football sont censés percevoir 50 millions chacun, tandis que les autres membres de la délégation doivent bénéficier d’un montant de 20 millions de francs CFA.