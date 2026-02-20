Kaffrine : membre de l’APR morte après un coup de brique, Ndiaga Niang principal mis en cause en difficulté

XALIMANEWS: L’affaire liée au décès de la deuxième adjointe au maire de Kaffrine Aïssatou Ba prend une tournure plus grave. Selon des informations rapportées par Libération, l’élue, également membre de l’Alliance pour la République (APR), a succombé après avoir été violemment atteinte à la tête par une brique.

Dans ce dossier, la situation judiciaire se complique pour Ndiaga Niang, présenté comme le principal suspect.

Face à ce drame, les femmes de l’APR sont montées au créneau. Par la voix de Néné Fatoumata Tall, elles ont exigé que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette affaire et que justice soit rendue, qualifiant les faits d’acte criminel.